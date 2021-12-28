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Вторник, 28 декабря, 2021
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В Перми муж отрезал голову беременной жене и убил ее отца

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В Перми краевой суд вынес приговор Шохназару Шосафарову, которого признали виновным в убийстве беременной жене и ее отца, пишет Kazan First.

Инцидент произошел 3 февраля в микрорайоне Заостровка. По версии следствия, злоумышленник поссорился с супругой. В разгар конфликта он схватил нож и не менее трех раз ударил ее в грудь. После этого муж обезглавил несчастную жертву.

После этого убийца встретил на улице пожилого тестя и ударил его ножом более 60 раз. В итоге тот также скончался.

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Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Также ему предстоит выплатить девять миллионов рублей родственникам погибших за моральный ущерб.

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