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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В Перми депутата заксобрания Поздеева доставили в больницу с переломом носа

Александр Ильин

В прошедшие выходные депутата Законодательного собрания Пермского края Михаила Поздеева доставили в больницу, по предварительной информации, с перелом носа и скуловой кости, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник. 

По данным издания, чиновник объяснил врачам, что травмы ему нанесла супруга. О других подробностях инцидента неизвестно. 

Вскоре Поздеев пояснил журналистам, что у него «всё хорошо». В медучреждение его привезли для перевязки. 

Напомним, Михаил Поздеев избран депутатом от фракции КПРФ, также он входит в комитет по социальной политике заксобрания. 

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