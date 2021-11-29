В Перми депутата заксобрания Поздеева доставили в больницу с переломом носа

В прошедшие выходные депутата Законодательного собрания Пермского края Михаила Поздеева доставили в больницу, по предварительной информации, с перелом носа и скуловой кости, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, чиновник объяснил врачам, что травмы ему нанесла супруга. О других подробностях инцидента неизвестно.

Вскоре Поздеев пояснил журналистам, что у него «всё хорошо». В медучреждение его привезли для перевязки.

Напомним, Михаил Поздеев избран депутатом от фракции КПРФ, также он входит в комитет по социальной политике заксобрания.