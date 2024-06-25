В Перинатальном центре родилась двойня с общими весом детей более 6000 граммов

В Перинатальном центре родилась двойня с общими весом детей 6380 граммов. Об этом рассказывается в группе учреждения.

На свет появилась так называемая «королевская двойня» — мальчик и девочка. Как поясняют специалисты, дихориальная диамниотическая двойня — это вариант многоплодной беременности, когда каждый малыш находится в своем плодном пузыре и у каждого есть своя плацента.

Обычно дети из двойни имеют вес меньше среднего. Однако это не тот случай: сестра весит 3020 граммов, а брат — 3360 грамма. Такая беременность — непростое испытание для мамы, ведь нагрузка на организм увеличивается в разы.

Отмечается, что в настоящее время мама чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Малыши хотя и имеют довольно большой вес, пока наблюдаются в Перинатальном центре.

