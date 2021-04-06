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Вторник, 6 апреля, 2021
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В Пензе школьница ударила ножом в спину своего одноклассника

Елена Лобанова

В понедельник, 5 апреля, пензенская школьница чуть не убила своего одноклассника. Девочка ударила его ножом в спину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло примерно в 11:00. Между подростками произошла ссора. Сначала ребята ссорились на словах, а после девочка нанесла серьезное ранение однокласснику. Пострадавшему оказали первую медпомощь и передали медикам. 

Известно, что девочка стоит на учете в ПДН. Инспекторы на постоянной основе проводят профилактическую работу. 

В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). В полиции также дадут оценку работе инспекторов ПДН. 

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