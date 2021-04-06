В Пензе школьница ударила ножом в спину своего одноклассника

В понедельник, 5 апреля, пензенская школьница чуть не убила своего одноклассника. Девочка ударила его ножом в спину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 11:00. Между подростками произошла ссора. Сначала ребята ссорились на словах, а после девочка нанесла серьезное ранение однокласснику. Пострадавшему оказали первую медпомощь и передали медикам.

Известно, что девочка стоит на учете в ПДН. Инспекторы на постоянной основе проводят профилактическую работу.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). В полиции также дадут оценку работе инспекторов ПДН.