В Пасхальную ночь митрополит Марк возглавил богослужение в соборе Рождества Христова

В ночь на 16 апреля в главный храм Рязани начали собираться верующие в благоговейном и торжественном ожидании наступления Пасхального торжества. Праздничное богослужение в соборе Рождества Христова возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Светлое Христово Воскресение – главный, центральный праздник в Церкви, он, как говорил святитель Григорий Богослов, «настолько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».

Богослужение в пасхальную ночь особенно торжественно и наполнено чувством радости о Воскресшем Спасителе. В безмолвии, среди общего покоя природы, «воссияла Истина от земли», озарив светом Воскресения Христова этот мир. Непререкаемым свидетельством это величайшего и невиданного чуда стала затем вся история Церкви Христовой. И она в лице всех верующих, собравшихся в пасхальную ночь в храмах, восславляет свершившееся спасение рода человеческого.

В полночь был совершен крестный ход, напоминающий о пути жен-мироносиц, пришедших к гробнице Спасителя и увидевших, что она пуста. В Рязанском кремле уже несколько лет крестный ход совершается по греческой православной традиции. Он не останавливается перед закрытыми дверями собора, а продолжается до Царских врат, как до входа в пещеру Гроба Господня. После крестного хода возглашается первое «Христос Воскресе!», и все верующие подхватывают радостную весть ответным возгласом «Воистину Воскресе!».

Всё пасхальное богослужение — от утрени до окончания литургии — совершается при открытых Царских вратах. И они не затворяются всю Светлую Пасхальную неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда отверз людям врата Небесного Царствия.

Невозможно передать словами радость, каждый раз приходящую в сердце с вестью о славном Воскресении Христовом. Почему же сердца одних людей окрылены этой радостью, и ее светлыми красками для них расцвечен весь мир, а для других – нет? Об этом говорил митрополит Марк в наставлении после богослужения:

– Говорят, что все люди делятся на оптимистов и пессимистов. Одни радуются жизни и говорят, что она прекрасна, а другие утверждают, что жизнь – это одни лишь сплошные скорби и разочарования. Кто же из них прав? Как понять жизнь и можно ли ее изменить, сделав вместо ужасной и нестерпимой – прекрасной? Есть ли чудесный рецепт, с помощью которого можно поменять содержание жизни, изменить краски, которыми она раскрашена? Можно ли из темной ее претворить в светлую?

Церковь дает свой ответ на этот вопрос: чтобы жизнь сделать прекрасной, нужно принять в свое сердце веру во Христа вместе с прекрасной Пасхой. Жизнь только тогда может стать прекрасной, когда в ней есть прекрасная Пасха, когда есть надежда на вечную жизнь, радость о том, что мы будем со Христом, который есть надежда и упование.

Неслучайно апостол Павел восклицает – «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Да и все тщетно, если этого события не было… И каждый верующий человек может убедиться на своем жизненном опыте в том, что жизнь может быть прекрасной. Конечно, у каждого были, есть и будут испытания, сложности, тяготы и лишения, ведь жизнь – это поле испытаний для каждого из нас. Господь испытывает, как мы будем бороться с испытаниями и воспринимать их. Но самое главное, что есть у каждого человека – это надежда, которая выходит за рамки настоящей земной жизни, простирается в вечность и связана со Христом Воскресшим.

Дай Бог всем нам, дорогие братья и сестры, стремиться к свету! Изменится ли наша жизнь из темной в светлую, зависит от нас, нашего выбора, решения – быть со Христом или нет. Но если мы со Христом, значит, пасхальная радость входит в наши сердца, и наша жизнь вместе с прекрасной Пасхой тоже может стать прекрасной.