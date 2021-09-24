В Орле жители жалуются на бомжей и сборщиков металлолома

Жители дома № 8 по улице Калинина жалуются на соседний дом №2, который расселили несколько лет назад, пишет КП.

По словам горожан, заброшенный дом населили бомжи и сборщики металлолома.

Как отметил депутат Александр Головин, здание уже четырежды горело.

«В нежилом помещении кто-то вытащил окна, разбирают на металлолом отопление и проводку, общий подвал заливается канализацией и водой», – отметил Головин.

Парламентарий уточнил, что так и не дождался ответа от городской администрации, к которой он обращался вместе с жителями по этому вопросу.