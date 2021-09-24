8.4 C
Рязань
Суббота, 25 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Орле жители жалуются на бомжей и сборщиков металлолома

Никита Брыкин
В Орле жители жалуются на бомжей и сборщиков металлолома

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жители дома № 8 по улице Калинина жалуются на соседний дом №2, который расселили несколько лет назад, пишет КП.

По словам горожан, заброшенный дом населили бомжи и сборщики металлолома.

Как отметил депутат Александр Головин, здание уже четырежды горело.

«В нежилом помещении кто-то вытащил окна, разбирают на металлолом отопление и проводку, общий подвал заливается канализацией и водой», – отметил Головин.

Парламентарий уточнил, что так и не дождался ответа от городской администрации, к которой он обращался вместе с жителями по этому вопросу.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,662ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]