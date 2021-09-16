В Орле в магазинах обнаружили угрозы для покупателей

Представители «Общественной потребительской инициативы» рассказали о более чем десяти нарушениях в работе орловских магазинов «Светофор», пишет Орелград.

Ранее орловцы жаловались на качество товаров, купленных в сети. В итоге в результате проверки их опасения подтвердились.

В частности, шесть раз была обнаружена продукция с деформированными и поврежденными упаковками. У четырех товаров отсутствовало указание срока годности.

Также активисты дважды зафиксировали нарушения санитарно-технических норм. В Роспотребнадзоре подтвердили нарушения.