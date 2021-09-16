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Четверг, 16 сентября, 2021
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В Орле в магазинах обнаружили угрозы для покупателей

Никита Брыкин
В Орле в магазинах обнаружили угрозы для покупателей

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Представители «Общественной потребительской инициативы» рассказали о более чем десяти нарушениях в работе орловских магазинов «Светофор», пишет Орелград.

Ранее орловцы жаловались на качество товаров, купленных в сети. В итоге в результате проверки их опасения подтвердились.

В частности, шесть раз была обнаружена продукция с деформированными и поврежденными упаковками. У четырех товаров отсутствовало указание срока годности.

Также активисты дважды зафиксировали нарушения санитарно-технических норм. В Роспотребнадзоре подтвердили нарушения.

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