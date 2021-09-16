В Орле рассказали, что на самом деле случилось с девятилетней девочкой

Источник рассказал порталу ОрелТаймс подробности убийства девятилетней школьницы Вики Гнедовой в селе Казарь.

Утверждается, 61-летний мужчина насиловал несовершеннолетних, свою дочь и сейчас подозревается в убийстве девочки, которая настойчиво просила его «купить велосипед» взамен сохранения страшной тайны, ценой которой, стала ее жизнь.

По версии следствия, у злоумышленника была семья: жена, сын и дочь. Однажды поздно вечером, вернувшись домой, глава семейства обнаружил девочку пьяной. В итоге он изнасиловал дочь. Впоследствии дети подозреваемого умерли.

В живых остались только он и его супруга, на имя которой оформлен подвал, где обнаружили тело 9-летней школьницы.

В сентябре мужчину задержали. Предварительно установлено, что 2005 году он выпивал в гостях у друга, а в комнате рядом спали две девочки: 7 и 9 лет. В итоге гость изнасиловал обеих жертв.

Также его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки в бане в 2018 году. Она обучалась в школе, куда вероятный педофил устроился рабочим.

Источник говорит, что 9-летняя школьница потребовала от подозреваемого исполнения обещания: покупки велосипеда, чтобы она дальше молчала, поскольку ей не раз приходилось терпеть над собой насилие. В конце концов мужчина нанес ребенку несколько ударов молотком по голове.