В Орле депутаты потребовали от губернатора Клычкова уволить мэра Парахина

Справедливороссы обратились к Андрею Клычкову с требованием отправить в отставку мэра Орла Юрия Парахина, пишут Орловские новости.

Парламентарии напомнили, что глава администрации областного центра выступает в качестве фигуранта уголовного дела.

Также ему в вину поставили хозяйственные дела в городе, которые, по их мнению, находятся в удручающем состоянии.

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Ранее Парахина уже призывали к отставке. Однако он заявил, что при увольнении градоначальников по любому вопросу «у нас мэров не хватит просто-напросто».