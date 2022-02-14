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Понедельник, 14 февраля, 2022

В Орле депутаты потребовали от губернатора Клычкова уволить мэра Парахина

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В Орле депутаты потребовали от губернатора Клычкова уволить мэра Парахина

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Фото: vk.com/parakhin_yuri

Справедливороссы обратились к Андрею Клычкову с требованием отправить в отставку мэра Орла Юрия Парахина, пишут Орловские новости.

Парламентарии напомнили, что глава администрации областного центра выступает в качестве фигуранта уголовного дела.

Также ему в вину поставили хозяйственные дела в городе, которые, по их мнению, находятся в удручающем состоянии.

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Ранее Парахина уже призывали к отставке. Однако он заявил, что при увольнении градоначальников по любому вопросу «у нас мэров не хватит просто-напросто».

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