Александр Ильин

В Оренбургской области двое суток ищут пропавшего мальчика с ДЦП

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В Оренбургской области двое суток идут поиски пропавшего мальчика с ДЦП. Шестилетний ребёнок исчез в селе Ахмерово Новосергиевского района, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мальчик вышел из дома 24 июля в 19:00, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В поисковых мероприятиях задействованы более 100 правоохранителей, кинологи, водолазы, спасатели, волонтёры.

Для помощи в поисках глава следственного комитета РФ Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства.

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