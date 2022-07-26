В Оренбургской области двое суток ищут пропавшего мальчика с ДЦП

В Оренбургской области двое суток идут поиски пропавшего мальчика с ДЦП. Шестилетний ребёнок исчез в селе Ахмерово Новосергиевского района, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мальчик вышел из дома 24 июля в 19:00, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В поисковых мероприятиях задействованы более 100 правоохранителей, кинологи, водолазы, спасатели, волонтёры.

Для помощи в поисках глава следственного комитета РФ Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства.