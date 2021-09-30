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Четверг, 30 сентября, 2021
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В октябре в Рязани изменят несколько маршрутов общественного транспорта

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В октябре в Рязани изменят несколько маршрутов общественного транспорта

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В октябре в Рязани внесут изменения в работу нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 1 числа в маршрутке № 62, которая теперь ходит до Олимпийского городка, начнут принимать карты оплаты за проезд «УмКа».

С этого же дня маршрутки № 42 в обоих направлениях будут заезжать в микрорайон Недостоево до остановки «улица Сельских строителей, 2».

Кроме того, постановлениями администрации города Рязани внесены изменения в троллейбусные маршруты № 2 и № 12. Двойка вновь начнёт ездить до Октябрьского городка, у 12-го маршрута конечно остановкой станет «Памятник Ф. Полетаеву». Изменения вступят в силу с 4 октября.

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