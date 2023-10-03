Вторник, 3 октября, 2023
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В октябре Землю атакуют несколько магнитных бурь. Учёные назвали точные даты

7info7
Фото PxHere

В октябре 2023 года Землю атакуют сразу несколько магнитных бурь. Они не только повлияют на атмосферу и электромагнитное поле планеты, но и отразятся на здоровье и самочувствии людей. Учёные назвали точные даты пагубных явлений.

До 15 октября учёные предупреждают о небольших колебаниях магнитного поля. Так, череда бурь не будет превышать уровень 2 балла. 20 октября геомагнитный шторм усилится. Магнитная буря в этот день продлится с утра до поздней ночи, в этот день метеозависимые люди ощутят на себе все «прелести» колебаний. Возможны головные боли, смена настроения, общий упадок сил.

В конце октября, с 25 по 27 числа, прогнозируется ещё один серьезный период солнечной активности. В этот день также стоит следить за самочувствием и иметь при себе лекарства от головных болей, давления.

Медики советуют период магнитных бурь избегать стрессов и повышенной физической нагрузки, соблюдать режим питания и режим сна, а также пить больше воды, так как магнитные бури могут стать причиной головных болей, тошноты, сонливости и раздражительности. Людям, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке.

Ранее геофизики объяснили, чем ещё опасны магнитные бури.

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