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Среда, 16 февраля, 2022

В Окском заповеднике заметили снежных блох

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В Окском заповеднике заметили снежных блох

7info

В середине февраля житель поселка Брыкин Бор Ю. С. Зацепин обратил внимание на то, что в поселке по снегу прыжками передвигаются полчища мельчайших насекомых, внешне напоминающих блох. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.

Такие же организмы были встречены на снегу в районе зубрового питомника. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это представители семейства ногохвосток, которые с блохами не имеют ничего общего. За внешнее сходство (мелкие, черные, да ещё и прыгают!) их так и прозвали — снежные, или глетчерные блохи.

Условия, в которых комфортно себя чувствуют «снежные блохи», необычны — живут они прямо в снегу, низкие температуры являются для них оптимальными. Иногда зимой, во время оттепелей, образуют массовые скопления на снегу, чем привлекают внимание людей. Питаются органикой. Яйца откладывают прямо в снег.

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Для человека и животных опасности не представляют.

В Окском заповеднике заметили снежных блох
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