В Окском заповеднике 5 водоемов планируют заселить выхухолью

В Окском заповеднике восстановили деградированные пойменные угодья. Работы прошли при поддержке фонда «Природа и люди». Об этом сообщается на сайте фонда.

Популяция выхухоли в Рязанской области сократилась более чем в 2 раза за последние 15 лет. Основной причиной снижения численности выхухоли послужили масштабные осушительные мероприятия, проводимые в 60–70-е годы в среднем течении Оки, что вызвало существенное изменение гидрологического режима в пойме. Более трети озер исчезло полностью, остальные в значительной степени деградировали: сократилась площадь водного зеркала, уменьшилась их глубина.

Завершили работы по восстановлению пяти водоемов. Весной их планируют заселить выхухолью. Таким образом, охранную зону Окского заповедника удалось увеличить примерно на 10%. Работы продолжатся.