В «Окской жемчужине» под Рязанью произошёл пожар

В воскресенье, 30 апреля, на территории гостиничного комплекса «Окская жемчужина» в Рязанском районе произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 18:36. Предварительно, пожар произошёл в оздоровительном центре (баня, СПА).

В 19:48 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров, в 20:03 открытое горение было ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 27 человек личного состава и 7 единиц техники.

Сегодня в России отмечается День пожарной охраны.