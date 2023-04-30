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Воскресенье, 30 апреля, 2023

В «Окской жемчужине» под Рязанью произошёл пожар

Фото из Телеграм канала ГУ МЧС России по Рязанской области
Фото из Телеграм канала ГУ МЧС России по Рязанской области

В воскресенье, 30 апреля, на территории гостиничного комплекса «Окская жемчужина» в Рязанском районе произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 18:36. Предварительно, пожар произошёл в оздоровительном центре (баня, СПА).

В 19:48 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров, в 20:03 открытое горение было ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 27 человек личного состава и 7 единиц техники.

Сегодня в России отмечается День пожарной охраны.

В «Окской жемчужине» под Рязанью произошёл пожар
В «Окской жемчужине» под Рязанью произошёл пожар
В «Окской жемчужине» под Рязанью произошёл пожар
В «Окской жемчужине» под Рязанью произошёл пожар

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