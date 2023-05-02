В общественном транспорте Рязани можно увидеть исторические видеоролики

Относительно недавно в рязанском транспорте появились видеоэкраны, на которых транслируется довольно интересный исторический контент — видеоролики, так или иначе связанные с историей нашего города.

Проект этот называется «Свой маршрут». Это социально-ориентированный проект, направленный на повышение знаний о нашей выдающейся истории, что способствует формированию патриотизма, любви к Родине. По мнению самих авторов, всё это может вдохновить зрителей на что-то великое, важное и благородное.

Теперь, если вы едете в оборудованном экраном транспорте, время в пути можно провести с пользой, узнавая что-то новое и интересное. Например, в честь кого названа та или иная улица в нашем городе — что это был за человек, какие великие дела увековечили его в истории страны, и Рязани в частности. Или, например, узнать об истории какого-либо значимого для города здания: музея, театра, больницы и т. д. Возможно вам было бы интересно узнать о выдающихся рязанцах, дела которых прославили их по всей стране, вписав их имена в исторические книги. Простыми словами — поездка домой с работы (или наоборот) может оказаться не скучной и обыденной, а вполне полезной и интересной. Ведь всегда интересно узнавать что-то новое, а уж об истории родного города — тем более!

На текущий момент экранами оборудовано 25 маршрутных автобусов. Также, по договорённости с МУП «УРТ», эфир проекта транслируется в 10 троллейбусах «Адмирал». Суммарно «Свой маршрут» представлен на 65 экранах в общественном транспорте. Обновление видеороликов как в автобусах, так и в троллейбусах происходит каждые 2 недели.

Помимо транспорта «Свой маршрут» также ведёт сообщества в социальных сетях. На текущий момент — это группа во «ВКонтакте» и канал на YouTube. Здесь можно не только посмотреть или обсудить понравившиеся видеоролики, но и поучаствовать в их создании. Например, всегда можно предложить интересующие темы, по которым хотелось бы увидеть видеоматериал, либо можно поделиться информацией для его создания. Авторы проекта всегда на связи и готовы к сотрудничеству.