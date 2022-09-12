В Общественной палате России прокомментировали итоги губернаторских выборов в Рязанской области

Итоги голосования на выборах губернатора Рязанской области прокомментировала член Общественной палаты России, зампред Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова.

Как отметила Ольга Воронова, нынешняя выборная кампания – предварительное тестирование настроений общества в отношении президентских кампаний 2024 года.

Высокий уровень поддержки Павла Малкова зампред Общественной палаты региона объяснила восприятием его как президентского кандидата. Таким образом, граждане выразили поддержку лично Павлу Викторовичу, президенту страны Владимиру Путину и проводимому им политическому курсу.

Ольга Воронова: «Сложилась чёткая система подготовки компетентных общественных наблюдателей, профессиональная электоральная экспертиза. Сформировалась система постоянного взаимодействия общественного штаба, Общественной палаты Рязанской области с федеральными структурами. Всё это определило легитимность, открытость, прозрачность выборов и их объективный результат»

Член Общественной палаты России отметила, что выборы прошли без серьёзных срывов и нарушений, показав возросшую политическую культуру участников избирательного процесса в Рязанской области.