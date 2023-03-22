Среда, 22 марта, 2023
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В образовательных учреждениях Рязани прошли патриотические мероприятия, посвящённые Дню Победы

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Фото: администрация Рязани

Подведены итоги 1-й недели из восьми оставшихся до празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Так, на этой неделе, носящей название «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?», состоялись мероприятия в рамках городского творческого конкурса «Таланты «ЮНАРМИИ», посвященного 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие более 250 вокалистов, танцевальных юнармейских коллективов и авторов патриотических роликов из 15 образовательных учреждений города Рязани.

Во Дворце молодежи состоялся очный этап конкурса по двум номинациям: «Исполнители музыкальных произведений (песен)» и «Хореографические постановки под патриотическую музыку/видео». Сольные исполнители и коллективы порадовали зрителей и жюри вокальными номерами, отражающими глубокое многообразие музыкального жанра на патриотическую тему. Танцевальные коллективы чувственно придали форму патриотическим музыкальным композициям, ярко выразив заложенные в них патриотические начала.

Члены жюри высоко оценили творческие способности учащихся и распределили места следующим образом:

  • номинация: Сольное исполнение:

1 место – Авилов Максим, школа №53;
2 место – Львов Сергей, школа №53;
3 место – Дындикова Ксения, школа №58;

  • номинация: Коллективное исполнение:

1 место – Никитина Анастасия и Антипова Дарья, школа №33;
2 место – Ансамбль «Звездочка», школа №38;
3 место – Юнармейский отряд «Беркуты», школа №40;

  • номинация: Хореографические постановки под патриотическую музыку/видео:

1 место – Хореографический ансамбль «Мозаика», школа №11;
2 место – Юнармейский отряд «Сириус», школа №15;
3 место – Коллектив школы №54;
Спец-приз – Лобачева Виолетта, школа №15;

  • номинация: Видеоролик:

1 место – Юнармейский отряд «Сириус», школа №15;
2 место – Юнармейцы отряда школы №9/31;
3 место – Юнармейцы школы №58.

В рамках недели в школах города Рязани учащиеся слушали и исполняли песни военных лет, смотрели фильмы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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