В Облдуме обсуждают изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей

Комитет областной Думы по бюджету и налогам на заседании в четверг, 23 сентября, рассмотрел изменения в региональное законодательство, направленные на поддержку предпринимателей.

Так, речь шла о возможности расширения видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения. Существующий перечень предлагается дополнить 15 новыми видами. В этом случае в число приоритетных войдут такие отрасли, как производство продовольственных товаров, строительные работы и проектирование, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Также предлагается дополнить региональный перечень видами деятельности, в которых продолжают действовать ограничения из-за пандемии, и отдельными видами в сфере услуг. Таким образом, патент как наиболее простая система налогообложения будет доступен по 105 видам деятельности.

Второй законопроект, рассмотренный комитетом, направлен на поддержку начинающих предпринимателей. Для них перечень видов деятельности, по которым в первые два года устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, дополняется новыми позициями. В их числе: производство мяса и рыбы, готовых пищевых продуктов, физкультурно-спортивная, творческая, культурно-досуговая, исследовательская деятельность, производство изделий из текстиля, бумаги, картона, а также бижутерии и игрушек. В результате принятия закона двухлетними налоговыми каникулами смогут воспользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели по 115 видам деятельности.

Оба законопроекта депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали и рекомендовали направить на рассмотрение областной Думы.