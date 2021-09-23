13.1 C
Рязань
Четверг, 23 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

В Облдуме обсуждают изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей

7info7
В Облдуме обсуждают изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комитет областной Думы по бюджету и налогам на заседании в четверг, 23 сентября, рассмотрел изменения в региональное законодательство, направленные на поддержку предпринимателей.

Так, речь шла о  возможности расширения видов деятельности,  при которых может применяться патентная система налогообложения. Существующий перечень предлагается дополнить 15 новыми видами.  В этом случае в число приоритетных войдут такие отрасли, как производство продовольственных товаров, строительные работы и проектирование, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Также предлагается  дополнить региональный перечень видами деятельности, в которых продолжают действовать ограничения из-за пандемии, и отдельными видами в сфере услуг. Таким образом, патент как наиболее простая система налогообложения будет доступен  по 105 видам деятельности.

Второй законопроект, рассмотренный комитетом, направлен на поддержку начинающих предпринимателей. Для них перечень видов деятельности,  по которым в первые два года устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, дополняется новыми позициями. В их числе: производство мяса и рыбы, готовых пищевых продуктов, физкультурно-спортивная, творческая, культурно-досуговая, исследовательская деятельность, производство изделий из текстиля, бумаги, картона, а также бижутерии и игрушек. В результате принятия закона двухлетними налоговыми каникулами смогут воспользоваться  впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели по 115 видам деятельности.

Оба законопроекта депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали и рекомендовали направить на рассмотрение областной Думы.

  • В Облдуме обсуждают изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей
  • В Облдуме обсуждают изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,664ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]