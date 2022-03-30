В областной Думе открылась выставка фоторабот митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Светопись, славящая Бога»

В среду, 30 марта, в стенах Рязанской областной Думы прошло открытие фотовыставки митрополита Марка. Многие рязанцы знакомы с творчеством владыки. Фото размещены в больницах, библиотеках региона. В этот раз посетители смогут увидеть художественные снимки в большом формате.

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Открывая выставку, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказал о целях совместного с епархией проекта.

— Наш дорогой владыка серьезно увлекается художественной фотографией. Его работы можно увидеть во многих социальных учреждениях. И мы решили выйти с инициативой и организовать выставку фоторабот в большом формате, которой ещё не было в Рязани. Я уверен, что все мы получим удовольствие от нового взгляда на те места, которые нам знакомы, и еще раз увидим, насколько прекрасна наша Рязань, наша природа. Цель нашей фотовыставки – популяризация нашей области, нашей духовной культуры.

Митрополит Марк, выступая перед собравшимися, рассказал, что фотография для него – это возможность видеть и передать красоту нашей Рязанской земли.

– Красота – это очень важное понятие для человека. Не случайно настоятель сказал, что красота спасёт наш мир. И воспевать красоту нашей земли – это долг каждого русского человека, каждого россиянина. Это та земля, которая взрастила всех нас, это та земля, которую защищали наши деды и прадеды, эта та земля, которую мы должны защищать, ради которой люди умирали и умирают, защищая и охраняя наш покой. И, конечно, в эти особые времена, в эти дни испытаний мы должны вдохновляться любовью к родной земле, – отметил владыка.

На фото, представленных в областной Думе, узнаваемые места и храмы Рязанского Кремля, запечатленные в разные времена года и с разных ракурсов.

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Первыми посетителями выставки в день ее открытия стали депутаты Рязанской областной Думы, представители регионального правительства, силовых структур, члены Рязанского отделения Союза фотохудожников России.

В ближайшее время выставка будет работать в здании областной Думы, а затем её смогут увидеть жители районов региона на выставочных площадках в муниципалитетах.