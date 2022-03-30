В областной Думе открылась выставка фоторабот митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Светопись, славящая Бога»

В среду, 30 марта, в стенах Рязанской областной Думы прошло открытие фотовыставки митрополита Марка. Многие рязанцы знакомы с творчеством владыки. Фото размещены в больницах, библиотеках региона. В этот раз посетители смогут увидеть художественные снимки в большом формате.
Открывая выставку, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказал о целях совместного с епархией проекта.
Митрополит Марк, выступая перед собравшимися, рассказал, что фотография для него – это возможность видеть и передать красоту нашей Рязанской земли.
На фото, представленных в областной Думе, узнаваемые места и храмы Рязанского Кремля, запечатленные в разные времена года и с разных ракурсов.
Первыми посетителями выставки в день ее открытия стали депутаты Рязанской областной Думы, представители регионального правительства, силовых структур, члены Рязанского отделения Союза фотохудожников России.
В ближайшее время выставка будет работать в здании областной Думы, а затем её смогут увидеть жители районов региона на выставочных площадках в муниципалитетах.