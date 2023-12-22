В новый год – с новым тревел-гидом от Tele2: оператор обновил маршруты по Рязанской области и соседним регионам

Tele2 продолжает предлагать необычные места отдыха для тех, кто все видел. Теперь в онлайн-ресурсе тревел-гид доступны зимние туристические локации и увлечения, а жители и гости Рязанской области смогут открыть новое хобби и прогуляться на снегоступах. Главное – клиенты Tele2 останутся на связи даже в отдаленных местностях.

Тревел-гид – это онлайн-ресурс, с помощью которого туристы могут быстро и легко спланировать свой отдых продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней и быть уверенным, что во всех ключевых локациях маршрута будет сопровождать мобильный интернет Tele2. В центральной России ресурс был запущен весной этого года, но уже к началу зимнего сезона оператор обновил туристические направления.

В проекте собраны самые популярные локации с готовыми решениями, в которые не только включены достопримечательности, но и места для активного или, наоборот, спокойного отдыха. Теперь даже требовательные путешественники смогут организовать поездку по душе. И самое главное – гид синхронизирован с картой покрытия сети для проверки качества связи, поэтому моментально делиться эмоциями с друзьями и близкими в мессенджерах или загружать фотографии в соцсети не проблема с 4G от Tele2.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

Сейчас, для того чтобы хорошо отдохнуть, вовсе необязательно брать недельные отпуска и отправляться на моря – можно просто посетить соседний регион или исследовать свой за выходные. Я сам люблю выехать с семьей на один-два дня за город и активно провести время. Надеюсь, тревел-гид станет отличным помощником для таких путешествий, тем более что только для центрального региона в нем собрано 28 идей для нескучного отдыха. Лично я уже успел отметить тверской парк “Гришкино”, чтобы посмотреть местную красоту природы.

В ЦФО есть еще много интересных и красивых мест. Например, все желающие смогут изготовить изразцы собственными руками в Суздале или новогодние игрушки в Иванове, отдохнуть в калужских термах и попробовать костромские калачи, пожить в доме хоббитов в Ярославле и покататься на финских санях в Туле или даже отправиться в смоленскую «Швейцарию». Что примечательно, полюбившиеся всем направления были сохранены.

Готовые маршруты с описанием доступны на tg-center.tele2.ru – на сайте собраны не только идеи для путешествий с полезными рекомендациями и информацией, но и бонусы для абонентов Tele2. Здесь можно активировать промокод и получить второй тюб или комплект лыж в подарок в Лесном Бункере или приобрести магнитную карту ски-пасс и кататься по трассам в комплексе «Семено-Оленинский» без ограничений на 2 часа дольше, а для желающих отправиться в поход на снегоступах вместе с «Сап серфинг Рязань, Встань и Греби!» доступна скидка в 30%. Количество промокодов не ограничено до 29 февраля 2024 года.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280.

erid: 2VtzqwP9Fw9