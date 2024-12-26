В Новый год рязанцы смогут наблюдать «черную» Луну

Рязанцы, как и другие жители России, смогут наблюдать 31 декабря уникальное астрономическое явление — «черная» Луна (второе новолуние). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфии Нестеренко.

Второе новолуние произойдет, когда спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения. Это происходит из-за того, что ее диск оказывается целиком в тени планеты.

«Обычно в месяц Луна проходит четыре фазы: новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в, условно говоря, «пятую» фазу месяца, то есть 31 декабря будет второе новолуние», — пояснила Альфия Нестеренко.

Наблюдать новолуние невооруженным глазом невозможно. Увидеть кусочек спутника Земли можно, если в этот момент на Луне произойдет вспышка от врезавшегося в нее метеорита, такое происходит примерно раз в час.

Для наблюдения «черной» Луны вооружитесь терпением, телескопом и камерой. Не забывайте постоянно записывать видео с местом, где в данный момент находится Луна, которая не освещена. Ждите нужного момента.