В Новосибирской области назвали причину массовой гибели воронов

В селе Усть-Тарка в Новосибирской области зафиксировали массовую гибель птиц. Среди возможных причин — отравление фосфор-органическими соединениями. Об этом пишет региональный АиФ со ссылкой на главу регионального управления ветеринарии Сергея Кузлякина.

По словам эксперта, в качестве причины гибели воронов сразу исключили инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания.

«По токсикологии определили фосфор-органические соединения», — заявил Кузлякин.

По предварительным данным, птицы могли отравиться, съев зерно, обработанное от вредителей химвеществами.

Тем не менее, точная причина массовой гибели воронов пока не называется, поскольку все другие виды птиц не пострадали.