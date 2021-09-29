10.8 C
Рязань
Среда, 29 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Новосибирской области назвали причину массовой гибели воронов

Александр Ильин
В Новосибирской области назвали причину массовой гибели воронов

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В селе Усть-Тарка в Новосибирской области зафиксировали массовую гибель птиц. Среди возможных причин — отравление фосфор-органическими соединениями. Об этом пишет региональный АиФ со ссылкой на главу регионального управления ветеринарии Сергея Кузлякина. 

По словам эксперта, в качестве причины гибели воронов сразу исключили инфекционные, вирусные и бактериальные заболевания.

«По токсикологии определили фосфор-органические соединения», — заявил Кузлякин.

По предварительным данным, птицы могли отравиться, съев зерно, обработанное от вредителей химвеществами. 

Тем не менее, точная причина массовой гибели воронов пока не называется, поскольку все другие виды птиц не пострадали.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,675ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]