В Новосибирской области мужчину могут посадить за секс с девочкой

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселке Маслянино Новосибирской области, который обвиняется в половом сношении и иных действиях сексуального характера с подростком, пишет КП.

По предварительной версии, мужчина познакомился с 14-летней девочкой в компании собутыльников. В итоге вскоре он переехал жить к новой пассии. Ее мама постоянно где-то пропадала, и ей было не до взрослого «зятя».

Известно, что злоумышленник «обещал жениться, обеспечить достойную жизнь». Выяснилось, что он ранее был судим по статье 158 УК РФ «Кража».

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Правоохранители задержали его и заключили под стражу. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.