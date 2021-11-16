-2 C
Рязань
Вторник, 16 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Новосибирске жестоко убили 24-летнюю вебкам-модель

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 24-летней вебкам-модели в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 октября в съемной квартире на улице Севастьянова. По предварительной версии, причиной случившегося стало удушение.

Криминалисты изъяли из квартиры и отправили на экспертизу окурки, одежду убитой и несколько дверных ручек.

Как стало известно, девушка переехала в Новосибирск из небольшого города Алейска «в поисках лучшей жизни».

Правоохранителям удалось установить подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Его поиски продолжаются.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать