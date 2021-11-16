В Новосибирске жестоко убили 24-летнюю вебкам-модель

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 24-летней вебкам-модели в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 октября в съемной квартире на улице Севастьянова. По предварительной версии, причиной случившегося стало удушение.

Криминалисты изъяли из квартиры и отправили на экспертизу окурки, одежду убитой и несколько дверных ручек.

Как стало известно, девушка переехала в Новосибирск из небольшого города Алейска «в поисках лучшей жизни».

Правоохранителям удалось установить подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Его поиски продолжаются.

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