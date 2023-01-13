Пятница, 13 января, 2023
powder

В Новосибирске умерла женщина после падения на скользком тротуаре

На главнуюНовости мира
Winter фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

Пожилая жительница Новосибирска скончалась спустя три месяца после падения на скользком тротуаре, написал NGS.RU.

Инцидент произошел утром 8 апреля 2021 года на Тюленина, 24/1. По информации портала, 70-летняя женщина поскользнулась во дворе многоквартирного дома и раскроила череп. Кровь залила женщине лицо, она потеряла сознание. Ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и несколько других травм.

Следователи пришли к выводу, что вины сотрудников УК «Сибирская инициатива» в этом нет. На том уголовное дело и закрыли.

Родственники пострадавшей с решением следователей не согласны и собираются добиваться правды с помощью Александра Бастрыкина.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации