В Новосибирске умерла женщина после падения на скользком тротуаре

Пожилая жительница Новосибирска скончалась спустя три месяца после падения на скользком тротуаре, написал NGS.RU.

Инцидент произошел утром 8 апреля 2021 года на Тюленина, 24/1. По информации портала, 70-летняя женщина поскользнулась во дворе многоквартирного дома и раскроила череп. Кровь залила женщине лицо, она потеряла сознание. Ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и несколько других травм.

Следователи пришли к выводу, что вины сотрудников УК «Сибирская инициатива» в этом нет. На том уголовное дело и закрыли.

Родственники пострадавшей с решением следователей не согласны и собираются добиваться правды с помощью Александра Бастрыкина.