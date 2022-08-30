В Новосибирске сотрудники магазина закрыли ребенка в морозильной камере

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с юным жителем Новосибирска, которого закрыли в морозильной камере в одном из магазинов, сообщают Вести.

По словам мальчика по имени Георгий, он с друзьями собрали с полок тележку просроченного салата и предъявил сотруднице зала. Женщина стала угрожать детям и потребовала покинуть торговую точку.

Мальчик в ответ процитировал закон о запрете на торговлю просрочки. Тогда к сотруднице супермаркета присоединился коллега, который завел ребенка в подсобку и закрыл в холодильнике.

Георгий провел некоторое время в темноте и холоде, после чего его вывели из магазина через служебный вход. Сотрудник утверждает, что завел мальчика в подсобку, однако в холодильнике не закрывал. Администратор магазина также уверяет, что такого не могло произойти.

Директор магазина и вовсе заявил, что подростки пытались вынести неоплаченные товары. Он написал заявление в правоохранительные органы. Также поступил и папа Георгия, который уверен в правоте сына.