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Пятница, 22 октября, 2021
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В Новосибирске произошла массовая драка у студенческого общежития

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Полиция организовала проверку после драки, которую устроили мужчины возле общежития Новосибирского государственного педагогического университета, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что речь идет о кавказцах, которые приехали ночью 15 октября к зданию и стали требовать от студентов «снять девочек». Получив отказ, они устроили потасовку.

«Один парень убежал в нашу общагу, второй — в третью, один парень остался», – приводит слова одной из студенток Readovka.

Утверждается, что в поисках сбежавшего студента нападавшие даже ворвались и в общежитие. Telegram-канал опубликовал видео с места событий.

Двое из нападавших установлены и опрошены. В данный момент устанавливается местонахождение третьего нападавшего. За медицинской помощью участники конфликта не обращались.

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