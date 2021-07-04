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Воскресенье, 4 июля, 2021
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В Новомичуринске задержали пьяную женщину с ребенком

Елена Лобанова
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В ночь на 1 июля в Новомичуринске задержали женщину, которая распивала алкоголь в местном парке. Вместе с ней был ребенок. Об этом сообщает ИД «Пресса»

Уроженка Тырнова вышла на «прогулку» с семимесячным ребенком. Дома она оставила двух других детей — семи и шести лет. 

Полицию вызвали прохожие около 04:00. Очевидцы были напуганы неадекватностью и агрессией женщины. 

В отделении полиции на нее оформили протокол по ч.1 ст. 5.35 Кодекса об административных нарушениях. Утром женщину с ребенком забрала ее мать.

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