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Среда, 4 мая, 2022

В Новомичуринске установили баннер в память о погибшем на Украине Нурмагомеде Гаджимагомедове

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В Новомичуринске установили баннер в память о погибшем на Украине Нурмагомеде Гаджимагомедове

7info

На стене Памяти, организованной в Новомичуринске местным предпринимателем Виктором Чегоряевым, появился баннер с портретом Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

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Чегоряев вешает портреты героев на здание, принадлежащее его семье. Там висят изображения родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Портрет Нурмагомедова стал седьмым в этом ряду.

Выпускник Рязанского десантного училища, лейтенант Гаджимагомедов погиб в первые дни спецоперации. Посмертно десантнику присвоили звание Героя России.

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