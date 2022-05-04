В Новомичуринске установили баннер в память о погибшем на Украине Нурмагомеде Гаджимагомедове

На стене Памяти, организованной в Новомичуринске местным предпринимателем Виктором Чегоряевым, появился баннер с портретом Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

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Чегоряев вешает портреты героев на здание, принадлежащее его семье. Там висят изображения родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Портрет Нурмагомедова стал седьмым в этом ряду.

Выпускник Рязанского десантного училища, лейтенант Гаджимагомедов погиб в первые дни спецоперации. Посмертно десантнику присвоили звание Героя России.