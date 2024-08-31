Суббота, 31 августа, 2024

В Новомичуринске мужчина уснул с сигаретой и устроил пожар в собственной квартире

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Rochak Shukla на Freepik

29 августа в 4 утра спасатели из ООО «Центр 112» Новомичуринский прибыли по вызову о задымлении в квартире на пятом этаже дома № 4 по проспекту Энергетиков. В момент происшествия в квартире находились мать и её 30-летний сын, сообщает сайт ИД «Пресса».

Как выяснилось, незадолго до приезда пожарных жители квартиры вынесли на улицу полусгоревший матрас и оставили его у мусорных контейнеров. По предварительной информации, причиной пожара стало то, что мужчина заснул с непотушенной сигаретой в руке.

Спасатели быстро потушили огонь, однако, как рассказал пострадавший соседям, в квартире практически всё выгорело. Соседи уже начали собирать для них вещи.

Сотрудники пожарного надзора продолжают устанавливать точные обстоятельства произошедшего.

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