В новом выпуске «Шоу Воли» кресло одного из ведущих займёт шимпанзе братьев Запашных 

В воскресенье 25 августа в 23:00 на ТНТ выйдет новый выпуск развлекательного «Шоу Воли» (16+), гостями которого станут дрессировщики братья Запашные, а также дизайнер Артемий Лебедев.

Эдгар и Аскольд Запашные расскажут Павлу Воле о своём новом шоу «Легенда», а также о том, как им удалось трижды попасть с рекордами в Книгу рекордов Гиннеса, о льве-аутисте Фрэнке, а также выяснят, кто сильнее, богаче и главнее. Не обойдется и без актуального и острого для многих вопроса о современных цирках с животными. Дрессировщики объяснят, почему нам так важно взаимодействовать с животными и зачем образ дрессировщика так сильно демонизируют. Кстати, у ведущих в студии будет возможность ощутить это взаимодействие прямо на себе. Братья Запашные пришли в гости не одни, а с малышом-шимпанзе по имени Гермес. Обезьяна быстро освоится в студии, поцелуется с Павлом Волей и «согласится» занять кресло Ильи Соболева, примерив его фирменный галстук.

«Это самое быстрое увольнение на ТНТ»! – отшутится комик.

Второй гость студии – дизайнер Артемий Лебедев – практически никогда не улыбается. Павлу Воли не удалось найти ни одной фотографии, где Артемий был бы с улыбкой. Дизайнер рассказал ведущим о своей деятельности, а также признался, что если бы был министром дизайна, то изменил бы дизайн всей государственной документации: бланки, паспорта и денежные купюры.

Кроме того, Артемий Лебедев оценил дизайн студии «Шоу Воли» и восхитился ковром: «Я вообще обожаю ковры. Это круто, недооценено и не надо этого стыдиться! Даже на стену вешать ковёр – не стыдно!» Дизайнер выскажет своё мнение и о логотипе программы.