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Транспорт и дороги

В новогодние праздники от Рязани до Москвы пустят дополнительные рейсы

Валерия Мединская

В новогодние праздники до столицы России пустят дополнительные рейсы. Об этом сообщает сайт ЦППК. 

Всего до Москвы с 27 декабря по 9 января пустят 205 дополнительных поездов. Из них 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. Некоторые поезда будут продлены.

Дополнительные рейсы от Рязани до Москвы пойдут следующим образом:

  • 28 декабря:
    №7050 Москва – Рязань 2 отправлением в 17:23,
    №7052 Москва – Рязань 2 отправлением в 19:00,
  • 7, 8 января:
    №7051 Рязань 2 – Москва отправлением в 15:41,
  • 9 января:
    №7021 Рязань 1 – Москва отправлением в 4:18.  

В график движения некоторых поездов внесут дополнительные поправки.

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