В новогодние праздники от Рязани до Москвы пустят дополнительные рейсы

В новогодние праздники до столицы России пустят дополнительные рейсы. Об этом сообщает сайт ЦППК.
Всего до Москвы с 27 декабря по 9 января пустят 205 дополнительных поездов. Из них 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. Некоторые поезда будут продлены.
Дополнительные рейсы от Рязани до Москвы пойдут следующим образом:
№7050 Москва – Рязань 2 отправлением в 17:23,
№7052 Москва – Рязань 2 отправлением в 19:00,
№7051 Рязань 2 – Москва отправлением в 15:41,
№7021 Рязань 1 – Москва отправлением в 4:18.
В график движения некоторых поездов внесут дополнительные поправки.