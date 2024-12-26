В новогодние праздники от Рязани до Москвы пустят дополнительные рейсы

В новогодние праздники до столицы России пустят дополнительные рейсы. Об этом сообщает сайт ЦППК.

Всего до Москвы с 27 декабря по 9 января пустят 205 дополнительных поездов. Из них 63 поезда 1 января и 68 поездов 7 января. Некоторые поезда будут продлены.

Дополнительные рейсы от Рязани до Москвы пойдут следующим образом:

28 декабря:

№7050 Москва – Рязань 2 отправлением в 17:23,

№7052 Москва – Рязань 2 отправлением в 19:00,

№7050 Москва – Рязань 2 отправлением в 17:23, №7052 Москва – Рязань 2 отправлением в 19:00, 7, 8 января:

№7051 Рязань 2 – Москва отправлением в 15:41,

№7051 Рязань 2 – Москва отправлением в 15:41, 9 января:

№7021 Рязань 1 – Москва отправлением в 4:18.

В график движения некоторых поездов внесут дополнительные поправки.