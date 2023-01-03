В ночном ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадали 3 человека

На Касимовском шоссе в Рязани минувшей ночью произошло ДТП с тремя пострадавшими. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла сегодня около 0:42. За рулём Hyundai Accent находился 27-летний рязанец. Он не предоставил право преимущества проезда Chevrolet Cruze под управлением 37-летней местной жительницы.

В результате столкновения машин оба водителя и 39-летний пассажир Hyundai были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.