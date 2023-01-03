Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

В ночном ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадали 3 человека

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Скриншот из видео в группе ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте

На Касимовском шоссе в Рязани минувшей ночью произошло ДТП с тремя пострадавшими. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Дорожная авария произошла сегодня около 0:42. За рулём Hyundai Accent находился 27-летний рязанец. Он не предоставил право преимущества проезда Chevrolet Cruze под управлением 37-летней местной жительницы.

В результате столкновения машин оба водителя и 39-летний пассажир Hyundai были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

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