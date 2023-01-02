В ночь перед Рождеством в Рязанской области температура опустится до минус 24 градусов

Суббота, 7 января, в Рязанском регионе станет самым холодным днём на текущей неделе. Это следует из данных, представленных на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, с 3 по 6 января в регионе ожидаются облачная погода и осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Похолодает в ночь на пятницу до минус 12, в дневные часы будет минус 11 градусов.

В субботу и воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков. На Рождество днём столбики термометров в Рязанской области опустятся до минус 23 градусов, в ночь на воскресенье, 8 января, до минус 25 градусов.

В воскресенье в дневные часы ожидается 18 градусов ниже ноля.

Сегодня, 2 января, облачность переменная, осадков не ожидается. Воздух прогреется днём до плюс 2 градусов.