В Нижнем Тагиле отцу четырех детей дали срок за изнасилование

Жителю Нижнего Тагила, отцу четырех детей дали 15 лет колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней сестрой, пишет E1.RU.
Сначала 15-летняя школьница заявила, что старший брат насиловал ее с 9 лет, однако вскоре призналась, что оговорила его. Теперь девочка жалеет, что все так закончилось.
В суде девочка в очередной раз подтвердила, что ничего не было. Школьница уточнила, что хотела так привлечь к себе внимание, поскольку у нее не было друзей.
По версии обвинения, было три случая сексуального насилия в разные годы.