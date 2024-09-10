В Нижнем Тагиле отцу четырех детей дали срок за изнасилование

Жителю Нижнего Тагила, отцу четырех детей дали 15 лет колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней сестрой, пишет E1.RU.

Сначала 15-летняя школьница заявила, что старший брат насиловал ее с 9 лет, однако вскоре призналась, что оговорила его. Теперь девочка жалеет, что все так закончилось.

«Мы будем обжаловать приговор. Обвинение полностью на словах его сестры. Она почти сразу отказалась от своих слов, но в основу приговора положили ее первоначальные показания», – рассказала жена осужденного.

В суде девочка в очередной раз подтвердила, что ничего не было. Школьница уточнила, что хотела так привлечь к себе внимание, поскольку у нее не было друзей.

По версии обвинения, было три случая сексуального насилия в разные годы.