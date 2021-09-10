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Пятница, 10 сентября, 2021
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В Нижнем Тагиле мужчина упал в коллектор с кипятком

Александр Ильин
В Нижнем Тагиле мужчина упал в коллектор с кипятком
Фото: МБУ «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил»

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Экстренные службы спасли жителя Нижнего Тагила, который провалился в коллектор, бурлящий кипятком. Об этом сообщает портал «Реальный Тагил».

Как рассказывают очевидцы, возле дома №30 на улице Попова разносились громкие крики. Прохожие заметили свалившегося в коллектор мужчину и вызвали спасателей. При помощи специального оборудования его удалось вытащить. Пострадавшего доставили в больницу с сильными термическими ожогами.

По предварительной версии, тагильчанин направился к коллектору, чтобы подключить отопление.  

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