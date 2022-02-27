-3.9 C
Рязань
Воскресенье, 27 февраля, 2022

В Нижнем Новгороде полиция защитила пикетчицу от недовольных пенсионерок

spot_img
На главнуюНовости мира

В Нижнем Новгороде полиция защитила пикетчицу от недовольных пенсионерок

powder

Полицейские защитила жительницу Нижнего Новгорода, которая вышла на одиночный пикет Большую Покровскую, пишет NN.RU, публикуя видео с места событий.

- Реклама -

Сообщается, что девушка держала в руках плакат цвета украинского флага. У ней подошли стражи порядка и несколько пожилых прохожих. Одна из них стала обвинять пикетчицу в «проплаченности американцами».

Другая пенсионерка стала кричать на девушку и прогонять с улицы. Правоохранителям пришлось остановить и успокоить пенсионерок.

Сотрудники полиции объяснили женщине, что за пикетчицей скоро приедет дежурная машина.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Иванове задержали протестующих против военной спецоперации на Украине
Комментарии для сайта Cackle
spot_img