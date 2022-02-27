В Нижнем Новгороде полиция защитила пикетчицу от недовольных пенсионерок

Полицейские защитила жительницу Нижнего Новгорода, которая вышла на одиночный пикет Большую Покровскую, пишет NN.RU, публикуя видео с места событий.

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Сообщается, что девушка держала в руках плакат цвета украинского флага. У ней подошли стражи порядка и несколько пожилых прохожих. Одна из них стала обвинять пикетчицу в «проплаченности американцами».

Другая пенсионерка стала кричать на девушку и прогонять с улицы. Правоохранителям пришлось остановить и успокоить пенсионерок.

Сотрудники полиции объяснили женщине, что за пикетчицей скоро приедет дежурная машина.