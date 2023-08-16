В нескольких районах Рязанской области улучшат качество электроснабжения

Компания «Россети» приступила к модернизации линии электропередачи в нескольких районах Рязанской области.

Работы пройдут в Путятинском, Сасовском, Чучковском и Шацком районах. Как сообщает сайт регионального правительства, проектом предусмотрена замена двух опор на высоконадежные аналоги российского производства, которые обладают более высокой прочностью и могут выдерживать порывы ветра до 32 м/с.

В результате модернизации повысится надежность электроснабжения районов, в том числе и промышленных объектов и транспортной инфраструктуры.