В Нефтекамске обнаружили изрезанное тело священника

В городе Нефтекамск республики Башкирия нашли тело 47-летнего священнослужителя с признаками насильственной смерти, сообщает «КП-Уфа».

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. После опроса знакомых убитого, анализа записей с видеокамер и изучении телефонных данных личность подозреваемого в преступлении удалось установить. Им оказался 26-летний житель Бирска.

Выяснилось, что мужчины познакомились пару недель назад в такси. Подозреваемый попросился переночевать у священника. Вечером у них произошёл конфликт, во время которого хозяин дома получил несколько ударов ножом в живот и грудь. Он скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

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Сейчас следователи решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу