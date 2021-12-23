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Четверг, 23 декабря, 2021
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В Нефтекамске обнаружили изрезанное тело священника

Александр Ильин

В городе Нефтекамск республики Башкирия нашли тело 47-летнего священнослужителя с признаками насильственной смерти, сообщает «КП-Уфа». 

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. После опроса знакомых убитого, анализа записей с видеокамер и изучении телефонных данных личность подозреваемого в преступлении удалось установить. Им оказался 26-летний житель Бирска. 

Выяснилось, что мужчины познакомились пару недель назад в такси. Подозреваемый попросился переночевать у священника. Вечером у них произошёл конфликт, во время которого хозяин дома получил несколько ударов ножом в живот и грудь. Он скончался на месте, а подозреваемый скрылся. 

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Сейчас следователи решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу

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