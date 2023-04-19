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Среда, 19 апреля, 2023
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В небе над Киевом заметили сверхяркую вспышку

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Вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили сверхяркую вспышку. Видео, снятое в столице Украины, публикуют местные телеграм-каналы.

На данный момент непонятно, что произошло.

Руководитель офиса президента Украины Ермак опубликовал в телеграм-канале пост с сообщением о работе ПВО, но затем его удалил, призвав подождать информацию от ВСУ. 

По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA, сообщила позднее военная администрация Киева.

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