Вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили сверхяркую вспышку. Видео, снятое в столице Украины, публикуют местные телеграм-каналы.
На данный момент непонятно, что произошло.
Руководитель офиса президента Украины Ермак опубликовал в телеграм-канале пост с сообщением о работе ПВО, но затем его удалил, призвав подождать информацию от ВСУ.
По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA, сообщила позднее военная администрация Киева.
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