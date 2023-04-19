Вечером 19 апреля в небе над Киевом заметили сверхяркую вспышку. Видео, снятое в столице Украины, публикуют местные телеграм-каналы.

На данный момент непонятно, что произошло.

Руководитель офиса президента Украины Ермак опубликовал в телеграм-канале пост с сообщением о работе ПВО, но затем его удалил, призвав подождать информацию от ВСУ.

По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA, сообщила позднее военная администрация Киева.