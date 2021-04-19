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Понедельник, 19 апреля, 2021
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В населённых пунктах Рязанского района отключат газ

7info
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В населённом пункте Александрово пройдёт ремонт газопровода, из-за него несколько сёл и деревень останутся без газа. Об этом сообщается в группе администрации Рязанского района. 

Подача газа будет прекращена с 08.00 25 мая до 17.00 28 мая в следующих населённых пунктах: 

— с. Александрово, п. Листвянка, д. Зеленево (Льговское сельское поселение);

— с. Каменец, д. Марьино, с. Реткино, д. Поленское (Турлатовское сельское поселение);

— д. Протасово, д. Ивкино, д. Трубниково (Окское сельское поселение).

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