В населённых пунктах Рязанского района отключат газ

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В населённом пункте Александрово пройдёт ремонт газопровода, из-за него несколько сёл и деревень останутся без газа. Об этом сообщается в группе администрации Рязанского района.

Подача газа будет прекращена с 08.00 25 мая до 17.00 28 мая в следующих населённых пунктах:

— с. Александрово, п. Листвянка, д. Зеленево (Льговское сельское поселение);

— с. Каменец, д. Марьино, с. Реткино, д. Поленское (Турлатовское сельское поселение);

— д. Протасово, д. Ивкино, д. Трубниково (Окское сельское поселение).