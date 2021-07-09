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Пятница, 9 июля, 2021
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В Нальчике бывший полицейский увел жену у друга и убил ее дочь

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего экс-полицейского в Нальчике, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, пишет Лайф.

В 2018 году мужчина закрутил роман с женой друга и переехал к даме сердца прямо в квартиру, где жил его приятель. Также там жили шестеро детей супругов.

Новоиспеченный папаша принялся злоупотреблять спиртным и самоутверждаться за счет малышей. Во время очередного застолья отчим избил и несколько раз ударил ножом двухлетнего сына сожительницы в «воспитательных целях».

После этого злоумышленник стал докапываться до девятилетней девочки. Он ударил жертву в грудь и несколько раз по лицу. В итоге школьница потеряла сознание и пролежала на полу всю ночь. Утром родители обнаружили, что дочь мертва.

Выяснилось, что бывший полицейский избивал троих из шести детей, которые «были воспитаны хуже остальных». Также он поднимал руку на их родителей, которые его боялись.

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