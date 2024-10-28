В начале ноября Рязанскую область завалит снегом

В начале ноября снегом завалит Центральную Россию, Черноземье, Верхнее и Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Средний и Полярный Урал, запад и север Западной Сибири. Под натиском снежного фронта может оказаться и Рязанская область, прогнозирует метеоролог Евгений Тишковец.

Снежная погода придёт в центральные регионы страны прямо в первый день последнего летнего месяца 1 ноября. 2 ноября ненастье продолжится. В первой части суток воздушный поток будет разгоняться до 21 м/с, при этом произойдёт ощутимый обвал холода, и показатели термометров начнут стремительно падать, ночью и днё уже не выше 0 °С …+5 °С.

Осадки прогнозируют в виде мокрого снега, им удастся сформировать снежный покров до 2-5 см. По словам синоптика, в воскресенье и понедельник «холодный натиск усилится», начнутся метели. Тогда высота снежного покрова продолжит расти, на дорогах станет скользко из-за гололедицы и снежного наката. Наступит так называемая «автомобильная» зима, которая спровоцирует на дорогах множество ДТП.