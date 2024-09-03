Вторник, 3 сентября, 2024

В Мытищах появилась православная гостиная для семей участников СВО

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта Pixabay.com, автор anvel

В минувшие выходные в Христорождественском храме городского округа Мытищи прошла 8 встреча с женами, мамами и сестрами участников специальной военной операции. Об этом сообщает Риамо.

В мероприятии, организованном региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Московской митрополией, приняли участие более 50 женщин со всего Подмосковья. В храме состоялся молебен о здравии военнослужащих и панихида о погибших воинах, который провел протоиерей Андрей Коробков в сослужении с духовенством Сергиево-Посадской епархии.

Инициаторами проведения подобных встреч выступили региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова и Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерей Андрей Коробков.

Ксения Мишонова подчеркнула уникальность подобных встреч, которые дают возможность участникам разделить свои переживания, найти поддержку и понимание среди людей, столкнувшихся с аналогичными трудностями.

«Совместная молитва и беседа за чашечкой чая с нашими батюшками оказались очень нужны женам и матерям наших военнослужащих. Наши православные гостиные помогают им найти понимание и поддержку в трудные времена», — прокомментировала Мишонова.

Протоиерей Андрей Коробков отметил, что православные гостиные стали не только местом для общения, но и источником духовной поддержки для семей участников СВО, помогая им справляться с вызовами и сохранять надежду.

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