В МВД создадут отдельную службу по гражданству и мигрантам: что изменится

В России может появиться новая структура в системе МВД — служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соответствующий проект указа президента опубликован на официальном портале нормативных актов. Общественное обсуждение документа продлится до 18 мая, сообщает «Парламентская газета».

Что будет представлять собой новая служба

Разработка проекта — результат исполнения апрельского указа президента о реформировании системы управления в миграционной сфере. В структуре новой службы предусмотрено создание шести департаментов, а также профильных управлений и отделов. Для сотрудников утвердят должности, оклады и размеры денежного поощрения. Все параметры будут соотнесены с существующими стандартами МВД, включая таблицу соответствия классных чинов.

Также документ предполагает корректировку реестра федеральной государственной гражданской службы: туда включат должности начальников департаментов и их заместителей, что потребует юридического закрепления на уровне президентского указа.

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Зачем нужна новая структура

Как объяснил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, новая служба должна заменить действующее Главное управление по вопросам миграции. В отличие от него, новая структура получит более широкие полномочия, включая право на оперативно-разыскную деятельность. Это расширение возможностей, по его словам, необходимо для обеспечения внутренней безопасности.

«Сегодня нелегальные мигранты — это не просто социальная проблема. Это реальная двойная угроза: с одной стороны, криминогенная, с другой — радикализация. Некоторые мигранты становятся жертвами эксплуатации, другие могут быть связаны с экстремистскими организациями», — отметил Кабанов.

Он добавил, что важнейшая задача — не только усилить контроль, но и сформировать систему, в которой иностранные граждане смогут работать легально, платить налоги и возвращаться на родину без ущерба для социальной стабильности.

Новые правила уже вступили в силу

27 апреля 2025 года в России начали действовать обновлённые нормы пребывания иностранных граждан. Они направлены на привлечение квалифицированных кадров и усиление борьбы с нелегальной миграцией.

Для специалистов из-за рубежа определён перечень из 29 профессий, в том числе востребованы инженеры по полимерам, IT-разработчики, специалисты по беспилотным системам. Для них процедура получения вида на жительство упрощена.

Одновременно введены более строгие меры для нелегальных работников: увеличены штрафы для работодателей, усилены миграционные проверки в ряде регионов. Также изменился порядок продления разрешения на пребывание в стране — теперь требуется расширенный пакет документов. Особые условия предусмотрены для бывших граждан России и несовершеннолетних.

Если указ будет подписан, изменения затронут не только структуру МВД, но и подход к миграционной политике в целом. Усиление контроля, формализация новых должностей и наделение миграционного ведомства расширенными полномочиями фактически переводят сферу работы с иностранцами в разряд вопросов национальной безопасности.