23.1 C
Рязань
Среда, 4 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости РязаниОбщество

В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена права

7info7
В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена права
- Advertisement -

МВД России обнародовало сведения об основных ошибках, которые допускают сдающие экзамен на права.

Как пишет «Коммерсант», чаще всего ученики не уступают дорогу другим участникам движения. Также они часто не включают и не выключают вовремя сигнал поворота. Ещё одно распространённое нарушение – пересечение сплошной линии при парковке.

По данным автоинспекторов, после вступления в силу новых правил сдачи экзаменов на водительские права лишь 13% кандидатов прошли испытания с первой попытки. Этот показатель вдвое хуже прошлогоднего.

Напомним, в России начал действовать в апреле новый регламент сдачи экзамена на права. Главное изменение – отсутствие «площадки». Теперь умение парковаться, делать разворот в ограниченном пространстве и начинать движение на подъёме проверяют в условиях реального времени.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]