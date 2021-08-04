В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена права

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МВД России обнародовало сведения об основных ошибках, которые допускают сдающие экзамен на права.

Как пишет «Коммерсант», чаще всего ученики не уступают дорогу другим участникам движения. Также они часто не включают и не выключают вовремя сигнал поворота. Ещё одно распространённое нарушение – пересечение сплошной линии при парковке.

По данным автоинспекторов, после вступления в силу новых правил сдачи экзаменов на водительские права лишь 13% кандидатов прошли испытания с первой попытки. Этот показатель вдвое хуже прошлогоднего.

Напомним, в России начал действовать в апреле новый регламент сдачи экзамена на права. Главное изменение – отсутствие «площадки». Теперь умение парковаться, делать разворот в ограниченном пространстве и начинать движение на подъёме проверяют в условиях реального времени.



