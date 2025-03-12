В Рязани в музее-усадьбе Павлова начали проводить квесты. Об этом сотрудники музея рассказали в эфире «Вести Рязань».
Узнать о жизни всемирно известного ученого, его научных открытиях предстоит участникам квеста. Данный способ взаимодействия с посетителями помогает привлечь посетителей и познакомить их с историей.
В семье ученого считалось, что хорошую книгу нужно читать дважды, и закрывалась она всегда на самом интересном месте, чтобы дети ждали продолжения. Кстати, это подсказка к главной разгадке квеста. Победа в испытании зависит от начитанности и эрудированности каждого участника.
Игра нравится не только детям, но и взрослым. Так, посетительница Евгения Телкова рассказывает, что в квесте много интересных и увлекательных заданий. Иногда не обойтись без помощи экскурсовода.
Квесты проходят командами. Для каждой сотрудники музея подготовили новые задания, не похожие на другие.
Возрастное ограничение 6+.