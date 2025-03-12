В Рязани в музее-усадьбе Павлова начали проводить квесты. Об этом сотрудники музея рассказали в эфире «Вести Рязань».

Узнать о жизни всемирно известного ученого, его научных открытиях предстоит участникам квеста. Данный способ взаимодействия с посетителями помогает привлечь посетителей и познакомить их с историей.

«Больший интерес вызывает будка собачья, потому что были случаи, когда в будку залезало по четыре ребенка одновременно и умещались там. Там будка комфортная, хорошо оборудована не только для собаки», — говорит Светлана Потапкова, заместитель директора по основной деятельности музея.

В семье ученого считалось, что хорошую книгу нужно читать дважды, и закрывалась она всегда на самом интересном месте, чтобы дети ждали продолжения. Кстати, это подсказка к главной разгадке квеста. Победа в испытании зависит от начитанности и эрудированности каждого участника.

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Игра нравится не только детям, но и взрослым. Так, посетительница Евгения Телкова рассказывает, что в квесте много интересных и увлекательных заданий. Иногда не обойтись без помощи экскурсовода.

«Мы искали подсказки, мы бегали взрослые. Зрелище шикарное. Очень понравилась история Ивана Петровича — его усадьба, его столовая. Всё это хранит огромную память», — делится впечатлениями Евгения Телкова.

Квесты проходят командами. Для каждой сотрудники музея подготовили новые задания, не похожие на другие.

Возрастное ограничение 6+.