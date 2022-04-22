В музее К.Э. Циолковского в Ижевском презентовали «Сказки о космосе»

В пятницу, 22 апреля, в Музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района Рязанской области состоялась презентация сборника «100 сказок о космосе».

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«100 сказок о космосе» – сборник творческих авторских работ победителей специальной номинации для детей «Сказки о космосе» Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Свои работы в номинации «Сказки о космосе» представили 10 622 юных конкурсанта из 78 регионов России и ряда иностранных государств, в числе которых Исландия, Великобритания, Польша и Киргизия. В сборник вошли 100 лучших работ.

В презентации издания приняли участие научный руководитель, автор концепции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета, доктор педагогических наук Лариса Пастухова, руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков.

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Гости рассказали участникам презентации об истории Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В 2022 году конкурсу исполняется 19 лет. Авторы идеи конкурса «Моя страна – моя Россия» – молодые люди из Архангельска, Новосибирска, Коломны, Рязани, Москвы и Калининграда, участники I Всероссийского семинара-совещания по развитию молодежного парламентаризма в Российской Федерации, состоявшегося в Рязани в 2003 году.

Учащиеся Ижевской средней общеобразовательной школы имени К.Э. Циолковского подготовили для гостей творческий подарок – инсценировку сказки «Дружба – космос», которую написала Валерия Казарезова, учащаяся Выжелесской школы Спасского района Рязанской области.

Ведущий специалист ректората Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, координатор номинации «Культурное наследие моей страны» Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Павел Квартников представил проект «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Проект реализован АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодёжи.

Встреча продолжилась познавательной экскурсией, которую провели директор музея К.Э. Циолковского Николай Медведков и главный научный сотрудник музея Ирина Цыдакова.