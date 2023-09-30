В Музее истории молодежного движения открылась «Новая камера обскура»

30 сентября в Музее истории молодежного движения открылась выставка современного искусства «Новая камера обскура», организованная в соавторстве с творческим объединением «AGORApro».

На открытии выступили художники, чьи произведения представлены на выставке: Павел Задорожный из Ростова-на-Дону и дизайнер Анна Толстикова из Москвы, а также директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета, куратор выставочных проектов Science-Art, художник, философ Илья Вольнов и искусствовед, дизайнер Мария Каминская из Москвы.

Автор работ Мария Каминская рассказала, как зародилась идея выставки:

Это проект-эксперимент, мы вышли в область современного искусства. Он родился в период, когда переживали самоизоляцию. Знакомая искусствовед сказала, что художник должен изобразить момент своего времени. И так появился коллаж, который сделан из «ковидных» газет. 12 работ — это эмоции, переданные абстрактным образом, рожденные мыслями о том, что нам необходим подлинник.

В день открытия выставки посетители получили возможность пообщаться с авторами в ходе авторских экскурсий, обсудить творчество художника Вилли Мельникова.

Совместно с публикой был создан арт-объект, презентовано исследование Марии Каминской «Правильное лево», прошел философский диспут о проблемах искусства в цифровую эпоху.

Выставка «Новая камера обскура» продлится до 4 ноября. Экспозиция включает работы и рязанских художников из Фондов музея истории молодежного движения, сообщает правительство Рязанской области.